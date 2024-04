Lakers querem draftar filho de LeBron e oferecer renovação ao craque; entenda

De acordo com o site “The Athletic”, a franquia quer oferecer uma renovação de três temporadas ao craque, hoje com 39 anos, e também está aberta a escolher Bronny, filho de LeBron, no próximo draft.

LeBron tem contrato com os Lakers até o fim da atual temporada, mas tem a opção unilateral de renovar por mais um ano. A ideia da franquia, porém, é negociar a extensão máxima com o craque, que seria de três anos, em um valor total de 164 milhões de dólares.

Para completar, a franquia está disposta a draftar Bronny e realizar o sonho de LeBron de jogar com o filho antes de encerrar a carreira. Aos 19 anos, o garoto não impressionou em sua primeira temporada no basquete universitário, mas ainda assim se inscreveu no draft.