Luana Piovani detona Neymar: “Não é um bom exemplo”

Luana Piovani soltou o verbo e fez críticas diretas ao caráter de Neymar. A atriz chegou a reconhecer boas ações do jogador de futebol, mas não deixou passar o que não gosta.

“Sem desmerecer o talento do Neymar, inclusive eu o conheço pessoalmente, ele é amigo do pai dos meus filhos, mas ele como homem, como cidadão…”, avaliou Piovani em entrevista ao jornalista Nolberto Neto.

Ela disse ainda que gosta do que ele faz no Instituto Neymar Jr., porém deixou claro que o jogador possui um outro lado. “Ele tem um trabalho muito bonito na instituição dele, inclusive já prestigiei e aplaudo, mas a atitude dele como cidadão e como homem não condiz com o projeto social dele. Na verdade, é o dinheiro dele que está fazendo bem para aquelas crianças, mas ele não é um bom exemplo.”

A loira destacou ainda que “o futebol é um esporte maravilhoso” e lembrou que as crianças se inspiram muito em jogados. Portanto, acredita que é necessário uma mudança no perfil dos craques.

“A gente precisa ter mais Cristianos Ronaldos e menos Neymars e menos Danieis Alves.”