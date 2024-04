Luto no bairro da Alegria: morre Esaú Porto, conhecido morador local

O ourives Esaú Porto Costa, morador da Rua da Alegria, no bairro do mesmo nome, em Rio Branco, faleceu nesta manhã de domingo (7). As causas da morte não foram reveladas por amigos e parentes, que comunicaram o falecimento

Esaú teve atuação destacada em sua profissão, chegando a atender clientes num ponto comercial no bairro da Base, com a fábricação e venda de jóias. Nos últimos anos, no entanto, já não trabalhava. Mas, enquanto atuou, era um profissional dedicado e atencioso, ressaltaram antigos clientes.