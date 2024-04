Maior buraco negro estelar da galáxia está “perto” da Terra

Astrônomos identificaram o maior buraco negro estelar já descoberto na Via Láctea, com uma massa 33 vezes maior que a do Sol, anunciou nesta terça-feira (16/4) o Observatório Europeu Austral (ESO), sediado perto da cidade alemã de Munique.

O buraco negro, denominado Gaia BH3, foi descoberto por acaso a partir de dados coletados pela missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, disse o astrônomo Pasquale Panuzzo, do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) do Observatório de Paris. Gaia, que se dedica a mapear a Via Láctea, localizou o BH3 a uma distância extremamente próxima da Terra, de 2 mil anos-luz, na constelação de Aquila. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, 9,46 trilhões de quilômetros.

Leia a reportagem completa no Deutsche Welle, parceiro do Metrópoles.