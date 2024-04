MDB quer que Marcus Alexandre e o partido estejam na chapa de Gladson e do PP em 2026

A aliança entre o MDB e o Progressistas não deverá ser firmada apenas para as eleições deste ano, mas também no pleito de 2026, em que os acreanos irão escolher novo governador, senadores e deputados. Pelo menos esse é o desejo do MDB. A informação foi revelada pelo deputado estadual Tanízio Sá, em entrevista à coluna.

O deputado disse que as articulações em prol da aliança entre Marcus Alexandre e Alysson Bestene irão definir os caminhos dos dois partidos também nas eleições estaduais.

“Essa união vai definir o destino do Acre no futuro. Nossa ideia é fechar uma parceria para 2024 e 2026 no estado inteiro”, disse.

Reunião marcada

Porém, a princípio, a aliança entre Marcus Alexandre e Alysson Bestene é o foco do MDB no momento. De acordo com Tanizio, o presidente do partido, Flaviano Melo, já tem uma reunião marcada com o governador Gladson Cameli para tratar sobre a união entre os partidos.

“O nosso presidente já tem uma pré-agenda com o governador para tratar sobre esse assunto. Isso vai ser tratado com a Executiva do MDB. Nós temos interesse! O MDB quer! Depende do PP agora”, disse.

Tem moral

Tanízio é um dos deputados que tem maior prestígio com o governador Gladson Cameli. É nisso que o MDB vai se apegar para tentar firmar a aliança com o Progressistas. Ele, inclusive, é tratado como um dos maiores interlocutores do partido.

Na entrevista, o deputado rasgou elogios ao governador e disse que vem ‘tentando de tudo’ para firmar a aliança com Gladson.

“Eu sou da base. Tenho interesse que a gente mantenha o projeto do governo. Gladson é meu amigo particular, um cara do bem, que me ajudou muito quando eu era prefeito. E eu procuro retribuir isso aqui na Assembleia, defendendo os interesses do Estado. Estou fazendo de tudo que eu posso fazer [para aliança do MDB com o PP]. Todo dia eu converso, procuro resolver”, disse.

Fez o certo!

E finalmente a deputada federal Socorro Neri deixou a presidência do partido em Rio Branco, após ter sido colocada de escanteio em vários momentos. A decisão dela foi ignorada, por exemplo, na construção de alianças em prol da candidatura de Alysson Bestene. Fez o certo e vai agora se dedicar naquilo que mais importa: seu mandato na Câmara.

Imagina a situação

Socorro deve ter se sentido desrespeitada em relação ao imbróglio do Progressistas, dividido entre apoiar a candidatura de Tião Bocalom, rival dela nas eleições de 2020 ou Marcus Alexandre, que largou a mão dela na disputa pela reeleição na Prefeitura de Rio Branco, também nas eleições municipais passadas.

Defensora

A deputada foi a maior entusiasta da candidatura de Alysson Bestene. Colocou a mão no fogo pelo secretário de Governo e não merecia esse desfecho.