Mega-Sena: Bolão acerta cinco números e leva prêmio de R$ 176 mil no Sul de Minas

Mais dez cidades da região também tiveram apostas ganhadoras com 4 acertos, que receberão a quantia aproximada de R$ 1,5 mil: Alfenas, Carmo do Rio Claro, Ipuiúna, Lavras, Monte Belo, Santa Rita do Sapucaí, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Lourenço e São Sebastião do Rio Verde.