Motorista de caminhão de lixo que tombou é conduzido para Delegacia sob suspeita de embriaguez

Após o acidente envolvendo um caminhão de coletas de lixo, no início da tarde deste sábado (20), na Rua Alberto Torres, no bairro Joafra, em Rio Branco, quatro colaboradores foram socorridos por duas equipes do Samu e encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde estável.

Josiel da Silva Muniz, 25 anos, era quem dirigia o veículo no momento do acidente e foi literalmente arremessado pelo para brisas do caminhão após o tombamento, contudo, ele teve apenas algumas escoriações pelo corpo.

Ele trabalha na empresa a oito anos e apenas à cinco meses como motorista. Josiel teria contado a polícia que bebeu na noite passada, porém, segundo testemunhas, o odor de álcool exalado por ele ainda era muito forte na tarde deste sábado.

Enquanto ele era atendido no local por uma equipe médica do samu, militares do Batalhão de Trânsito chegaram para dar início aos procedimentos de investigação dos motivos que ocasionaram o incidente. Josiel foi levado pelo Samu até o Pronto Socorro de Rio Branco, onde foi atendido e logo após ser medicado.

Militares do Batalhão de Trânsito conversaram com Josiel e tentaram realizar o teste do bafômetro com o aparelho do etilômetro, que mede as condições psicomotoras da pessoa, no entanto, Josiel tentou simular soprando o aparelho de forma errada.

Ao perceber a tentativa de burlar o teste, os policiais conduziram o motorista para a Delegacia de Flagrantes, onde foi autuado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Será aplicada, ainda, uma multa no valor de R$ 2.934,70, de acordo com o artigo 165 do CTB. A infração prevê, também, a suspensão de um ano da CNH, e sete pontos na sua carteira. Veja o momento da sua chegada na delegacia: