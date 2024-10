URGENTE: restos mortais são encontrados dentro de mala jogada em bueiro; polícia tem suspeitas

Restos mortais do corpo de uma pessoa ainda não identificada foram encontrados dentro de uma mala, no buieiro de uma das ruas do bairro Eldorado, em Brasiléia, no interior do Acre, na manhã desta terça-feira (22).

Trabalhadores faziam a troca do bueiro no momento em que encontraram a mala com os restos mortais. No mesmo instante, a equipe acionou a polícia, que foi até o local, coletou o material e iniciou o processo de investigação.

Até o momento, há suspeitas de que o corpo seja da jovem Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, morta em agosto de 2023. Seu namorado, Juscelino Romeu de Almeida, de 46 anos, acusado de assassiná-la e ter jogado o corpo da vítima no Rio Acre, foi condenado a 32 anos de prisão em regime inicialmente fechado, na última sexta-feira (18).

Na época, mãe de um bebê de oito meses, Rayres desapareceu após um encontro com Juscelino, que ocorreu às margens do rio Acre. Buscas foram realizadas no rio Acre por três dias, mas apenas a bicicleta e algumas peças de roupa da mulher foram encontradas. Como Juscelino havia sido a última pessoa vista na companhia da mulher, ele passou a ser investigado, e a polícia passou a suspeitar que, além de matar, o homicida tenha esquartejado a vítima e atirado seus pedaços no rio para alimentar peixes e assim ocultar o cadáver em definitivo.

O fato é que o corpo da vítima nunca foi encontrado. Tanto é que a defesa do acusado ainda tentou ensaiar a tese de que, na Lei Penal brasileira, não há crime sem cadáver, mas a ideia não prosperou junto aos membros do conselho de sentença.

Os restos mortais serão levados para o IML, que fará a perícia para identificar o corpo.