Partidos devem anunciar Alysson como vice de Bocalom: “98% confirmado”

As lideranças do União Brasil, PL e Progressistas passaram o final de semana se reunindo para concretizar uma aliança que deverá anunciar o secretário de Governo, Alysson Bestene, como vice-candidato na chapa de reeleição do prefeito Tião Bocalom.

A informação foi revelada por uma fonte do Governo ao ContilNet. O acordo também envolve a volta da Secretaria de Relações Institucionais, que deverá ser chefiada pelo deputado federal Eduardo Velloso, do União Brasil.

“O martelo já está praticamente batido. Essa aliança tá 98% confirmada”.

Com a nomeação dele, Fábio Rueda volta ao parlamento após ter assumido o mandato por alguns meses durante o afastamento de Velloso. Dessa forma, o União Brasil abrirá mão de indicar o vice na chapa de Bocalom.

As tratativas ocorrem com o aval do governador Gladson Cameli e são encabeçadas pelo senador Marcio Bittar.