De acordo com Felipe, o site oficial da Embaixada do México informa que pessoas com vistos válidos para Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte podem entrar no país sem portar o visto mexicano.

Felipe tem visto regular para o Reino Unido, onde mora atualmente, e viajou para o México para ministrar um curso ao lado de Victor Arroyo-Rodriguez, professor da Universidade Nacional Autônoma do México. “Sempre entrei no México sem problemas”, contou o pesquisador brasileiro. “Tá tudo bem, tô voltando pra casa em Nottingham [no Reino Unido], triste pela frustração de ter tido negada a entrada no país que considero minha segunda casa. Mas fica a lição de que nesse mundo tenso por guerras, pobreza e desigualdade, algumas nacionalidades são indesejadas”, enfatizou Felipe Melo. A Embaixada do Brasil no México informou ao pesquisador que o caso é recorrente. Segundo o governo brasileiro, outras pessoas foram presas por causa da informação inverídica presente nos sites oficiais do país. O Metrópoles entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores e com a Embaixada do México no Brasil, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.