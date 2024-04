PF faz operação para desarticular esquema de corrupção no Instituto de Previdência de Ouro Preto

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Fundo do Poço, visando a coleta de provas em investigação que apura crimes que geraram prejuízos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Ouro Preto do Oeste.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Ouro Preto do Oeste, São Paulo, Santos (SP) e Birigui, também em São Paulo, além da execução de medida cautelar consistente no sequestro de bens dos investigados, no limite de até R$ 18.401.000,00, foram implementadas restrições e indisponibilidades de bens.

Os autores são investigados pelos crimes de gestão fraudulenta e/ou temerária, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos porventura identificados no curso da investigação.