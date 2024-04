Pitel diz que fama pode impactar relacionamento aberto

A ex-sister reclamou sobre o relacionamento aberto virar assunto no programa: “Gente… 2024, vão viver, vão ser livres. Acho que existem assuntos que não cabem opinião. Para mim, relacionamento não cabe opinião, seja ele qual for. Relacionamento é acordo, se funciona para você, quem sou eu para dizer o que é certo ou errado? Quem é a régua?”, apontou em entrevista à Quem.

Ela rebateu os julgamentos: “Vejo muitas críticas na internet em relação a isso ainda. Às vezes, penso em rebater, mas não. Essa é a minha intimidade. Só eu sei o que vivo, os acordos que dão certo para mim. Se esse acordo dá certo para mim, está ótimo, eu que vivo”.

Com a fama do programa, Pitel detalhou que não sabe como vai impactar a relação: “Tudo é muito recente, requer pressa depois que você sai. Essa ainda não foi uma pauta da gente. Acho que é uma pauta que a gente precisa ter com calma, quais novos rumos a nossa relação vai tomar. Vai continuar da mesma forma? A gente vai casar? Vai botar uma aliança no dedo? Eu vou entrar de véu, bem bonitinha na igreja? A gente ainda não conversou sobre isso”.

A assistente social destacou que o diálogo é essencial para o relacionamento saudável: “Conheço ele muito bem, ele me conhece muito bem, não tem nada que a gente não converse, nada que a gente tenha problema. Nunca mais tive uma discussão, nenhuma briga. A gente sabe o limite um do outro, se respeita muito”.