PM que deu tapa em mãe suspeita por maus tratos contra a própria filha de 11 anos se pronuncia na Web; ASSISTA

Após o incidente ocorrido em Vitória de Santo Antão, no Recife, no último sábado (28), onde uma policial militar foi flagrada dando um tapa no rosto de uma mulher suspeita de agredir a própria filha de 11 anos, a PM se pronunciou sobre o caso.

Veja o caso na íntegra: PM dá tapa em mãe suspeita por maus tratos contra a própria filha de 11 anos

Em um vídeo divulgado, a policial enfatizou que sua principal preocupação é a saúde da criança e esclareceu sua intenção durante a ocorrência.

“Nunca foi intenção se promover em ocorrência alguma”, afirmou a policial, destacando que seu foco sempre foi garantir a segurança e o bem-estar da criança envolvida no caso. Além disso, ela ressaltou que a criança havia sofrido agressões físicas e psicológicas, o que exigiu uma rápida intervenção para garantir sua proteção.

Durante o vídeo, a policial também expressou solidariedade à criança e reforçou o compromisso da corporação em investigar o ocorrido para garantir que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. “Todos os colegas que estavam em serviço prestaram apoio”, afirmou ela, destacando a união e o comprometimento da equipe diante da situação.

A PM reafirmou seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população, destacando a importância de agir com responsabilidade e respeito em todas as ocorrências. A corporação continua acompanhando o caso de perto e colaborando com as autoridades competentes para garantir a justiça e a proteção das vítimas envolvidas.

VEJA VÍDEO DO PRONUNCIAMENTO DA PM: