Pode entrar com bebida nos shows de Naiara Azevedo e Nadson? Governo explica esquema de segurança

A Festa do Trabalhador vem sendo preparada pelo Governo do Acre nas duas maiores cidades do estado, que terá shows de Naiara Azevedo, em Rio Branco, no dia 1º de maio, e Nadson, O Ferinha, em Cruzeiro do Sul, no dia 30 de abril. O Governo do Acre divulgou o esquema de segurança e o que pode ou não pode entrar no local dos shows.

Em Rio Branco, o evento será fechado, com revista nas entradas e a organização conta com 90 seguranças de empresa privada. A Polícia Militar também prestará suporte com 75 policiais durante o evento. Já em Cruzeiro do Sul, o esquema prevê atuação de 50 seguranças de empresa privada e mais de 40 policiais da PM.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, será permitida a entrada de bebidas, mas não será permitido o uso de geleiras e garrafas de vidro. No local, também estarão os feirantes que participam da Economia Solidária.

Em Rio Branco, todo o processo organizacional fica sob o comando da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), com o apoio do Estado, por meio da Casa Civil, Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Polícia Civil (PCAC), Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre (Sejusp) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em Cruzeiro do Sul, o evento será promovido pela Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do Sul (Acics), em parceria com a Prefeitura Municipal e apoio da Sete, FEM, PMAC e CBMAC.

Em Rio Branco, a programação inicia às 17h, com show da Banda Trio Furacão e DJ Black e a atração principal é a cantora Naiara Azevedo, em frente ao Palácio Rio Branco. Já em Cruzeiro do Sul, a festa inicia às 21h e segue até às 3h, com show de artistas locais e a atração nacional é o cantor Nadson, O Ferinha. A festa acontece na Praça Orleir Cameli.

Serviço

Rio Branco

Data: quarta-feira, 1º

Horário: a partir das 17h

Abertura: Banda Trio Furacão e DJ Black

Atração: Show da cantora Naiara Azevedo

Local: em frente ao Palácio Rio Branco

Cruzeiro do Sul

Data: terça-feira, 30

Horário: das 21h às 3h da manhã

Abertura: artistas locais

Atração: Show do cantor Nadson o Ferinha

Local: Praça Orleir Cameli – Centro

No local, também estarão os feirantes que participam da Economia Solidária.