Porto entre Brasil e Bolívia é fechado após protestos impedirem a passagem de embarcação brasileira

Uma embarcação originária do município de Guajará-Mirim, em Rondônia, foi parada em protestos na fronteira com a Bolívia, na sexta-feira (19), ao tentar sair da cidade de Guayaramerín.

Segundo a sócia-administradora do Porto Fluvial, o barco brasileiro foi parado em meio às manifestações realizadas por bolivianos contra ações da Polícia Federal (PF). Ainda de acordo com ela, alguns pilotos ainda estão retidos no país vizinho.

“A polícia apreendeu uma embarcação com coisa ilícita deles e eles, em retaliação, apreenderam uma embarcação brasileira com as pessoas dentro. A gente conseguiu liberar os pilotos, mas [ainda] tem piloto preso. Eles pegaram a embarcação e tentaram colocar fogo e os brasileiros estão lá, ninguém vai e ninguém vem”, esclarece.

“Enquanto eles não liberarem a embarcação e os pilotos com vida, nada funciona. Temos Polícia Militar, Polícia Federal, Receita Federal, estão todos aqui no nosso porto”, afirma a administração.