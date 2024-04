Preso por estupro, Robinho estreia com pedaladas em futebol de cadeia

Agora, Robinho divide cela com um outro detento. Seu colega seria um rapaz de 22 anos, natural de Taubaté, que estaria preso sob a suspeita de crime previsto no artigo 122 do Código Penal, que fala sobre “induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação”.

A Secretaria de Administração Penitenciária não pode informar a identidade dos presos por motivos de segurança.

No próximo domingo (7/4), Robinho poderá receber suas primeiras visitas familiares, roupas e alimentos. Segundo a Folha, os três filhos menores de idade do ex-jogador e a mulher dele estão cadastrados para ter acesso ao local.

Prisão

O ex-atleta foi preso em 22 de março, pela Polícia Federal, por volta das 19h, no bairro da Aparecida, em Santos, e encaminhado para a sede da Justiça Federal na cidade, onde passou por audiência de custódia e seguiu para Tremembé.

A prisão de Robinho ocorreu um dia após a Corte Especial do STJ validar a pena imposta ao ex-jogador pela Justiça italiana.

A defesa de Robinho havia entrado com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar suspender a prisão imediata do ex-jogador, mas o ministro Luiz Fux negou o pedido.

Com a negativa, a Justiça Federal de Santos expediu o mandado de prisão do ex-atleta.

O crime pelo qual Robinho acabou condenado foi cometido em 2013, em uma boate de Milão, quando o brasileiro defendia o Milan. A vítima é uma mulher albanesa. O ex-jogador sempre alegou inocência, dizendo que teve uma rápida relação consensual com a jovem.