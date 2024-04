PRF apreende mais de 103 kg de maconha em apenas uma noite na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal realizou apreensão de 103kg de Skunk, variante de maconha, em duas situações na BR 364, por volta do km 104 na noite de quarta -feira (10).

A ação mais recente foi realizada por volta das 20h40, quando um veículo foi abordado e o motorista se mostrou desconfortável e com falas desconexas, o que despertou atenção da PRF, juntamente com o forte cheiro no interior do transporte.

Durante a fiscalização, os agentes federais encontraram 50 kg dentro do caminhão, com mais 53 kg nas laterais. O motorista diz ter pego o carregamento na capital do estado, Rio Branco, e que o destino seria a capital do estado vizinho, Rondônia.

O homem foi encaminhado para a delegacia de flagrantes da polícia civil a fim de realizar os procedimentos legais necessários. A menos de uma semana, na sexta-feira (5) outro carregamento da droga foi apreendido pela PRF, desta vez de menor quantidade, com 60kg, totalizando 163 kg de entorpecente em menos de uma semana.