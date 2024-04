PS Plus Extra e Deluxe recebem jogos de peso em abril! Veja lista

Nesta quarta-feira (10), a Sony anunciou em seu blog oficial os jogos que chegarão ao catálogo da PlayStation Plus Extra e Deluxe, serviço de assinatura disponível para PS4 e PS5.

Todos os games da lista ficarão disponíveis a partir do dia 16 de abril, com exceção de Tales of Kenzera: Zau, que chega no dia 23 de abril, e Animal Well que será lançado no dia 9 de maio e chegará diretamente à plataforma.

Destaque também para os jogos que chegam ao catálogo de clássicos para os assinantes da PS Plus Deluxe. Entre as novidades, teremos MediEvil, um dos títulos mais aclamados do PSOne, e Alone in the Dark: The New Nightmare, game que reformulou a franquia na era 32 bits.

PlayStation Plus Deluxe e Extra terão Dave The Diver e LEGO Marvel Avengers

A seguir, você pode ver a lista com os novos jogos que chegam exclusivamente à PlayStation Plus Deluxe na próxima terça-feira (16):

Tales of Kenzera: Zau (apenas no dia 23 de abril) (PS5);

Animal Well (apenas no dia 9 de maio) (PS5);

Dave the Diver (PS4 e PS5);

Oddballers (PS4);

Construction Simulator (PS4 e PS5);

The Crew 2 (PS4);

Raji: An Ancient Epic (PS4 e PS5);

LEGO Ninjago Movie Videogame (PS4);

Nour: Play With Your Food (PS4 e PS5);

Deliver Us Mars (PS4 e PS5);

LEGO Marvel’s Avengers (PS4);

Miasma Chronicles (PS5);

Stray Blade (PS5).

Os assinantes da PlayStation Plus Deluxe tem acesso a um catálogo de jogos clássicos. Para este mês de abril, serão adicionados os seguintes tíitulos: