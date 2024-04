Saiba por que Thales Bretas se mudou com os filhos para a Austrália

O médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, se mudou com os filhos Gael e Romeu, de 4 anos, para a Austrália. O motivo, de acordo com ele, foi o desejo de passar mais tempo com os filhos e estar perto da irmã, do cunhado e do sobrinho, que vivem na cidade de Brisbane.

“Desde que vim no ano passado e convivi mais de perto com a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho, resolvi me programar para passar alguns meses esse ano com eles. O convívio com o primo, que tem quase a mesma idade dos meus filhos, é muito legal, muito saudável, e eu sinto muita falta da minha irmã”, contou Thales, em um vídeo.

O companheiro de Paulo Gustavo afirmou, contudo, que já está saudades do Brasil. “Sou pai solo desde tudo que aconteceu na minha vida, jamais deixaria eles e viajaria por tanto tempo. Estamos morrendo de saudade da família que ficou no Brasil, e dos amigos também. Eu estou sentindo muita falta do meu consultório, mas tenho certeza de que ele está sendo conduzido com todo o carinho e amor.

“Quero desenvolver o inglês dos meninos, viver muito na natureza, porque aqui vivemos muito mais abertos, na praia, no parquinho. E viver a experiência de estar ainda mais perto dos meus filhos, porque no Rio, no Brasil, eu trabalho muito no consultório e com meus projetos paralelos, inclusive de internet, e é por isso que estou um pouco sumido aqui também. Estou vivendo muito presencialmente e pouco digitalmente. É uma mudança de atitude e de vida”. Thales Bretas

Essa semana, o nome de Thales voltou à circular na imprensa após ele ser visto beijando o empresário brasileiro Vicente Conde em Paris.