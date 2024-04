Secretários de estado da Amazônia Legal reforçam a importância de discutir eventos climáticos

O Acre é sede no 27° Fórum de Governadores da Amazônia Legal nesta quinta-feira (11), e sexta-feira (12). No primeiro dia, acontece reuniões das câmaras setoriais, visitas técnicas e plenárias sobre eventos climáticos extremos. Secretários de pastas dos estados falaram ao ContilNet sobre a relevância das discussões presentes no evento.

Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, agradeceu pela hospitalidade do povo acreano, além de falar sobre a importância dos temas específicos que serão levantados no fórum. “Este fórum é muito importante para continuarmos debatendo a realidade amazônica. A gente percebeu isso, chegando num estado tão próximo do nosso, mas a complexidade de logística que temos é notável”, declarou.

Já Francisca Arara, secretária dos Povos Indígenas do Acre, destacou quais ideias e temas precisam ser levados para que novas perspectivas de proteção para populações originárias sejam efetuadas. “Este trabalho começou em 2004, onde saiu a Declaração de Rio Branco para o trabalho de florestas e baixas emissões de CO2 e hoje estamos aqui. Levando a perspectiva dos nosso povos indígenas, da bioeconomia, energia limpa, pensar em temas para o eventos climáticos extremos”, disse a secretária.

O evento reúne 54 secretários de estados, 9 governadores e ministros do Governo Federal para abordar questões como queimadas, desmatamentos e crimes transfronteiriços.

“As expectativas são muito boas. Nós estamos aqui pensando e nos organizando para defender aquilo que diz respeito à nossa amazônia. Temos aqui os governadores da Amazônia Legal, vamos ter várias câmaras temáticas, vamos defender as bandeiras dos nossos povos indígenas, em defesa da cultura”, falou Minoru Kinpara, presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Nesse sentido, a complexidade das realidades de cada estado também foram percebidas como um fator ímpar dentro do escopo da programação, quem fala é Marcos Apollo Muniz:

“A gente percebeu isso, chegando num estado tão próximo do nosso, mas a complexidade de logística que temos é notável. Temos que falar de corredor verde, temas importantes para falar sobre fortalecer a cultura e a economia neste momento tão crucial para debater políticas ambientais”, finalizou.

O objetivo principal do evento é buscar soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios enfrentados pela Amazônia Legal, consolidando esforços em prol do desenvolvimento econômico e social da região, sempre com o compromisso de preservação ambiental e respeito às comunidades locais.