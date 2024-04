Socioeducando do ISE é aprovado em peneira de time de futebol do Acre e poderá integrar sub-20

Um socioducando de 18 anos, do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), de Brasiléia, foi aprovado nos testes para integrar o time de futebol sub-20 do time de futebol acreano Galvez.

Sua aprovação só foi possível graças ao projeto social “Virando o Jogo”, de autoria do clube, e que foi construído em parceria com o ISE e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

O jovem foi descoberto em uma peneira feita pelo ISE na cidade de Brasiléia. Após passar por uma série de testes, acompanhado por uma equipe de segurança composta por agentes socioeducativos, ele foi aprovado no CT Forte Imperador, na capital acreana, Rio Branco.

O projeto Virando o Jogo nasceu com o objetivo de utilizar o futebol como uma ferramenta de reintegrar socialmente os jovens por meio do esporte. A intenção é que o projeto seja contínuo e possa atuar na inserção de outros socioeducandos na sociedade.

Apesar da aprovação, o socioeducando ainda não integra o time sub-20 do clube, pois o ISE e o TJAC estão analisando como ele poderá participar dos treinamentos em Rio Branco enquanto cumpre sua pena simultaneamente.

O instituto está realizando estudos de casos com a família, equipe técnica, direção e coordenação da semiliberdade. Um relatório será elaborado para ser enviado ao judiciário.

O socioeducando deverá ser transferido para Rio Branco, o que deve possibilitar que o jovem possa integrar a equipe e retornar para a unidade diariamente. O Galvez participará do Campeonato Acreano Sub-20, que deve começar em maio deste ano. Ao todo, 12 clubes estão confirmados na competição.