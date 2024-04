Sogra esfaqueia genro que agredia sua filha na Baixada da Sobral

Uma mulher, em um ato de desespero ao ver sua filha sendo violentamente agredida, acabou esfaqueando o genro na noite desta terça-feira (16) na Travessa Gerônimo, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

O incidente ocorreu quando Jeniffer Keuly decidiu terminar o relacionamento com José Evisson de Negreiros da Silva, de 38 anos. Segundo relatos, José não aceitou o término e iniciou uma acalorada discussão que rapidamente escalou para violência física. Ao presenciar as agressões, Maria Roseniida, mãe de Jeniffer e portadora de transtornos psiquiátricos, interveio com uma faca, ferindo gravemente José na região lombar.

A polícia foi acionada por Jeniffer, que prontamente ligou para o 190. Ao chegar ao local, os policiais do primeiro batalhão encontraram o agressor sangrando intensamente. José foi inicialmente levado à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Sobral, mas devido à gravidade de seu ferimento, precisou ser transferido para o Pronto Socorro, onde foi submetido a tratamento médico intensivo.

Após o incidente, Maria desapareceu. A polícia retornou ao local com Jeniffer para tentar localizar tanto a arma do crime quanto a própria Maria, sem sucesso até o momento. José Evisson, após receber alta, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).