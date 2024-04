Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024: onde assistir ao vivo, horário e os potes

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será realizado nesta quarta-feira, às 14h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O ge transmite ao vivo. Você também pode assistir no sportv.

São 32 times, sendo 20 classificados da segunda fase e outros 12 que entram agora na competição: os que disputam a Libertadores, o Athletico (nono no Brasileirão 2023), Ceará (atual campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde) e Vitória (campeão da Série B).

Sorteio da Copa do Brasil

Data: 17/04, quarta-feira

17/04, quarta-feira Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Onde assistir: ge e sportv

Os potes

As 32 equipes serão divididas em dois potes, separadas pela posição de cada uma no ranking da CBF, com os times de um pote enfrentando os dos outro.

Datas dos confrontos

A partir da terceira fase, os confrontos passam a ser de ida e volta. A ordem dos mandos de campo também definida por sorteio.

As datas reservadas pela CBF para a terceira fase da Copa do Brasil são os dias 1º e 22 de maio.

Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da classificação sairá nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate.