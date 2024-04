Steam recebe 6 novos jogos grátis! Conheça e resgate agora

Imagine-se explorando novos mundos sem gastar um centavo! A Steam recebeu, durante a semana passada, seis jogos grátis fresquinhos para você mergulhar de cabeça. Desde simulações de negócios até aventuras sombrias e até mesmo uma aula de álgebra, há algo para todos os gostos.

Ao todo, mais de 200 games chegaram na plataforma da Valve durante a semana passada. Entre os lançamentos, dezenas de jogos grátis também foram disponibilizados, mas nem todos são bons.

O Voxel fez uma curadoria com os principais games gratuitos que chegaram na Steam durante a última semana, indo desde um simulador inusitado até projetos experimentais. Confira a curadoria completa a seguir!

Crime Scene Cleaner: Prologue

Em Crime Scene Cleaner: Prologue, assumimos o papel de um especialista em limpeza após crimes, envolvendo-se nas tarefas sujas da máfia em troca de dinheiro. Com a vida de sua filha em jogo, sua habilidade se torna crucial. O prólogo gratuito oferece uma visão da vida do protagonista, destacando suas lutas enquanto ele tenta se manter fora do radar da polícia, descartando corpos e destruindo evidências. Explore histórias por trás dos delitos, aprimore seu equipamento e mantenha-se fora de suspeita enquanto mergulha nesse mundo perigoso e sombrio.

Lemonade Apocalypse

Em Lemonade Apocalypse, o objetivo é liderar o mundo em direção ao apocalipse através da venda de limonadas. Ele enfatiza a importância do preço na demanda: preços mais altos significam mais lucro, mas vendas menos frequentes. É essencial equilibrar o valor para maximizar os ganhos e manter as vendas estáveis. Além disso, é necessário gerenciar os custos dos ingredientes para garantir lucratividade e investir em melhorias que reduzam os custos e aumentem a demanda.

O game oferece upgrades que permitem expandir as operações, como investir em uma fábrica e adquirir métodos de distribuição. Com três níveis únicos, cada um com suas próprias oportunidades de upgrade, Lemonade Apocalypse oferece uma experiência imersiva de clicks com uma abordagem única e divertida para o gênero. E o melhor de tudo, não há compras no aplicativo, tornando-o acessível a todos os players.

Void Whispers

Void Whispers mergulha os usuários na atmosfera inquietante da década de 1940, transportando-os para a pele de Mike, um engenheiro de transmissão recém-chegado à cidade de Cosmo. Enquanto ele se esforça para dominar os equipamentos de rádio e manter os cidadãos informados, eventos inexplicáveis começam a ocorrer nos céus, desencadeando uma jornada de descoberta e terror.

Com uma narrativa interessante e a promessa de três finais distintos, somos desafiados a explorar o segredo por trás do silêncio apavorante do universo, enfrentando a perspectiva sombria de serem caçados por uma antiga civilização hostil.

Dave’s Fun Algebra Class: Remastered

Dave’s Fun Algebra Class: Remastered é um jogo indie baseado em estratégia que mistura caos e intensidade, inspirado em Baldi’s Basics, com um estilo de arte psicodélica de antigamente. O jogo apresenta Dave, um professor de matemática em uma cadeira de rodas motorizada, que está sempre pronto para testar as habilidades das pessoas em cálculos.

Evitar erros é crucial, já que ele não tolera equívocos. No entanto, há itens espalhados pela escola que podem ser usados a seu favor, embora Dave e seus amigos estejam sempre atentos para tornar a jornada desafiadora.

Glitch Maze.exe

Glitch Maze.exe é uma experiência casual que se inspira em títulos como Pac-Man, enquanto adiciona elementos sutis de horror. Este desafio abraça o conceito de usar seus fracassos passados para progredir: cada vez que você morre, deixa para trás um pequeno farol de luz que revela partes do labirinto e os perigos que espreitam nele.

Com 18 rotas feitas à mão para explorar, você pode usar suas falhas anteriores para vencer o desafio ou proceder com cautela, além de aproveitar power-ups para destacar ou congelar os perigos. Além disso, ao reunir altas pontuações, você pode alterar a dinâmica no nível e desvendar segredos ocultos, tornando a experiência emocionante e desafiadora.

Atan

Fonte: Goober Inc. – Steam

Atan é uma experiência imersiva de ação e aventura em que enfrentamos o desafio de escalar um colosso gigantesco. Utilizando as habilidades de escalada e usando um arco e âncoras, embarcamos em uma jornada sobre o corpo desta criatura colossal. No entanto, este não é uma simples tarefa física; o terreno acidentado e as múltiplas ameaças ao redor mostram que o gigante está vivo e necessita de sua ajuda.

Enquanto exploramos esse mundo épico, encontraremos obstáculos desafiadores e conheceremos diferentes habitantes que habitam a criatura, tornando cada momento uma experiência única e emocionante.