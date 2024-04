Suspeitos roubam carro, entram em pânico ao notar câmera e ‘se entregam’ sem querer à polícia; VÍDEO

Um motorista de aplicativo foi vítima de um roubo, por três assaltantes armados, no Sacomã, região da zona sul de São Paulo, por volta das 8h de quinta-feira (25). Ao perceberem um sistema de câmeras no veículo, que enviava as imagens para um servidor externo, o trio entrou em pânico e começou a xingar — assista aos vídeos abaixo.

O trio se aproxima da vítima, de 45 anos, que prontamente entrega o celular e o carro. No circuito a que a Agência RECORD teve acesso, é possível ver nitidamente o rosto dos assaltantes.

VEJA O MOMENTO:

O suspeito que conduz o automóvel roubado aparenta nervosismo ao dirigir, e o suspeito de boné azul e blusa vermelha pede para que ele tenha calma para não bater o carro.

Em dado momento, ele pergunta para um parceiro sobre os itens roubados, que foram o aparelho celular do motorista e os documentos.

O objetivo dos assaltantes era fugir para a área de comunidade no Heliópolis, também na região sul de São Paulo. O suspeito que assumiu o lugar do motorista até mesmo entra pela contramão da via e avança o sinal, que estava vermelho.

A PM (Polícia Militar) informou que não houve acionamento para o endereço. A 1ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar era responsável pela área da ocorrência.

O caso é investigado pelo 95° DP (Heliópolis). À PM, a vítima, um homem de 45 anos, relatou que foi abordado por quatro criminosos que roubaram seu veículo.

A unidade policial realiza todas as diligências cabíveis para identificar a autoria do crime, informou a corporação.