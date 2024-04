Veja o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira

É o último dia do Sol no signo de Áries e a Lua Crescente engata um auspicioso trígono, ou um ângulo de 120°, com o astro-rei ao ingressar no prático signo de Virgem. Assim, nesta quinta-feira, dia 18, o astral se despede da temporada ariana no céu e abre alas para o ingresso do Sol no signo de Touro.

Nesse embalo, o momento pede mais foco e estabilidade, pelo menos no que é possível ser mais regular e previsível, já que tantas outras configurações celestes estão apontando a direção das mudanças. Entre os encontros de destaque está, sem dúvida, a poderosa conjunção entre os planetas Júpiter e Urano, no signo de Touro. Unindo o regente simbólico da expansão e o patrono das revoluções sociais, esse acontecimento astrológico está mexendo com a vida de todo mundo, tanto coletivamente como no âmbito individual.

E logo no dia seguinte, na sexta-feira, dia 19, o Sol adentra os domínios taurinos e junta-se a essa dupla para iluminar a porção do céu onde o elemento Terra está em sua concentração máxima. Por isso, com o aceno da Lua, a partir das terras mutáveis do signo de Virgem, na véspera do ingresso do astro-rei em Touro, é como se todas as questões mais materiais, tangíveis e práticas da vida estivessem em evidência.

Assim, é hora de investir recursos, sejam financeiros ou simplesmente de tempo e atenção, no que é realmente válido, renovando valores de maneira profunda. Questione-se sobre hábitos de consumo e lembre-se da importância de saber utilizar bem não somente o seu dinheiro, mas especialmente os recursos do planeta Terra como um todo.

Novas tecnologias surgem a todo o momento, cada vez mais inteligentes, então é preciso priorizar a sabedoria humana na hora de tomar decisões mais sensatas e sustentáveis. Porque uma máquina pode até manipular dados e ganhar o nome de inteligência artificial, mas aprender com base na experiência sutil, com foco no desenvolvimento pessoal e coletivo, é algo muito – mas muito mesmo – humano!

Observe: com cerca de 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar, ficando visível até pouco depois das 2h30 da manhã da sexta-feira, dia 19. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite ficará também alinhada a El Kophrah, a estrela Xi da Constelação da Ursa Maior.

Áries: é hora de manter o foco e ser bastante produtivo, ariano. O céu pede mais disciplina, mas sem abrir mão da sua saúde.

Touro: seja criativo e aproveite o momento inspirado para se expressar, taurino. Seja mais você e aja naturalmente.

Gêmeos: cuide das questões mais íntimas, geminiano. É hora de você cuidar da sua casa e da sua família.

Câncer: é importante ser autêntico e também empático, canceriano. Procure agir de maneira mais consciente sobre a sua comunicação.

Leão: dê atenção aos seus recursos, leonino. É hora de planejar bons investimentos e usar o seu dinheiro de maneira sábia.

Virgem: reforce a sua autoconfiança para poder tomar as rédeas da sua vida, virginiano. O céu pede mais ação prática.

Libra: cuide do seu bem-estar de forma ampla, libriano. É preciso dar espaço para um pouco de introspecção, mesmo que a rotina esteja corrida.

Escorpião: esteja atento às pessoas e aos contatos certos, escorpiano. O céu pede mais foco e valorização de quem também sabe valorizar você.

Sagitário: pense no longo prazo, sagitariano. O céu incentiva mudanças radicais, mas você precisa saber se planejar.

Capricórnio: busque sabedoria e ouça a opinião dos mais velhos e experientes, capricorniano. O astral pede mais direcionamento para os seus planos.

Aquário: cuidado com decisões radicais, aquariano. Você está com tudo para realmente virar páginas, mas evite ações impulsivas.

Peixes: busque ser diplomático e compreensivo na medida certa, pisciano. É importante saber dialogar com racionalidade.