VÍDEO: Banda Municipal de Santa Rosa celebra aniversário do município com emocionante apresentação

A Banda Municipal de Percussão de Santa Rosa do Purus (BAMUP) encantou a comunidade local no último dia 28 de abril, com uma apresentação memorável em celebração ao 32° aniversário do município.

Sob a regência do integrante do grupo, Marquinho Santos, a BAMUP, composta por 27 talentosos músicos, ofereceu uma homenagem tocante a um ex-integrante, Junior Moura.

Após um período de pausa, a BAMUP retornou com força total, mesmo diante da ausência do professor e maestro Leandro Galvão, que não pôde comparecer por motivos pessoais. No entanto, seu legado musical permaneceu vivo através do grupo, que se dedicou a preparar um repertório diversificado, incluindo músicas nacionais e internacionais.

“Após 5 anos parada, nossa Banda voltou com todo gás e se prepara para futuramente participar de campeonatos, pois já fomos Campeões em 2013 no Concurso Intermunicipal em Sena Madureira”, declarou Marquinho Santos, representando o espírito renovado e determinado da BAMUP.

Com um histórico extenso de apresentações dentro e fora do município desde 2013, a BAMUP continua a ser uma fonte de orgulho para Santa Rosa do Purus. Sua participação em futuros campeonatos promete ser uma emocionante continuação dessa trajetória de sucesso musical.

Veja a apresentação da banda: