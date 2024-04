Ex-candidato diz que foi expulso de cidade do Acre e ameaçado por delegado supostamente alcoolizado

Francineudo Costa, através do seu perfil no Instagram, relatou um momento de “terror” como ele mesmo relatou, na noite de quinta-feira (25), quando estava retornando para a capital Rio Branco, após prestar serviços no município de Feijó.

O grupo parou em Sena Madureira para poder jantar e descansar após o longo caminho. De acordo com Costa, o homem estaria alcoolizado e se apresentou como delegado, portando uma arma e o chamando de “vagabundo, bandido e faccionado”.

No vídeo, Consta ainda diz que realizou a denúncia acerca do abuso de poder, e ressaltou que o homem se portou de maneira muito agressiva e desrespeitosa.

Confira o vídeo: