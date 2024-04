Vídeo mostra acidente em que militar morreu após invadir sinal e ser atingido por carro

Vídeo mostra momento em que o militar da Base Aérea de Porto Velho furou o sinal vermelho e morreu após ser atingido por um carro, na madrugada deste domingo (31).

A vítima foi identificada como Fernando Lucas Santiago de Souza, de 22 anos. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Jorge Teixeira com Amazonas.

No momento que passava pelo cruzamento com a Avenida Amazonas, ele bateu na lateral de um carro modelo Creta. Com a força do impacto, Fernando morreu na hora. Já o rapaz que estava na garupa da moto ficou caído ao solo inconsciente.

Testemunhas disseram ainda que o motorista do carro modelo Creta saiu do local antes da chegada do socorro ou da PRF.

Vídeo: Rondoniaovivo