Virginia mostra ultrassonografia do filho após queda no Domingo Legal

Após levar um tombo no palco do Domingo Legal, durante sua participação no quadro Torta na Cara, Virginia Fonseca resolveu fazer uma ultrassonografia para ver se estava tudo bem com José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe.

Nos stories do Instagram, a influenciadora mostrou o rostinho do bebê e tranquilizou os fãs: “Estou bem, mas pra desencargo de consciência, viemos ver o José Leonardo”, contou ela na rede social.”

Em seguida, ela publicou uma “foto” do menino e opinou: “E gente, esse é o Zé Leonarfo kkk. Tô achando muito parecido com a Floflo [Maria Flor, de 1 ano, sua segunda filha]”, comentou Virginia.

Em outra publicação a apresentadora do SBT declarou: “Graças a Deus, coraçãozinho batendo certinho!!! Zé tá ótimo e aprontou demais hoje no Domingo Legal com a mamãe”, encerrou.

O tombo

Virginia Fonseca deu um baita susto em todo mundo na tarde deste domingo (14/4). Grávida do terceiro filho, fruto de seu casamento com Zé Felipe, a influenciadora e apresentadora do SBT levou um tombo, ao vivo, no palco do Domingo Legal.

A queda aconteceu quando ela foi levar uma tortada do marido e resolveu provocá-lo, levantando uma das pernas como se fosse dar um chute nele. Ao fazer o movimento, ela se desequilibrou, virou o pé e foi ao chão. Na hora, o apresentador Celso Portiolli chegou a ensaiar uma risada, mas mudou quando lembrou da gravidez.

Ao ser amparada e levantar, Virginia relatou estar bem e se mostrou preocupada com a reação do cantor: “Na hora que eu caí, só pensei: ‘O Zé vai me xingar muito’”, comentou ela.

No Twitter, os internautas comentaram o caso e um deles reparou na atitude do apresentador: “Não era nem pra ela participar de brincadeira com torta, isto cai no chão e o mesmo fica escorregadio. Tô nervosa só de assistir”, disse uma. “Mano, que perigo de um descolamento de placenta, sei lá… Agonia ver essa queda”, apontou outra. “Graças a Deus, ela tá bem e não aconteceu nada de grave”, escreveu uma terceira. “O Celso rapidamente lembrando que ela estava grávida, cortando a risada no início e vendo se tava bem kkkkkkkkkkk”, divertiu-se mais uma.

Após encerrar o programa, Virginia usou as redes sociais para tranquilizar seus fãs: “Galera, o programa foi maravilhoso. Ganhamos. Pra galera que tá preocupada comigo, com meu tombo, mandando direct: gente, eu tô de boa”, garantiu ela, dando mais detalhes da queda.

“Eu caí, mas coloquei a mão e o joelho, se vocês voltarem lá, vão ver. Não bati nem o quadril nem a barriga. Então, graças a Deus, não deu nada. Só caí mesmo. Fui brincar e zoar com o Zé, a burra”, disparou.

Mudança e incômodo no corpo

Grávida de 3 meses do terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca usou os stories do Instagram, no fim do mês passado, para relatar as mudanças em seu corpo e os incômodos que vem sentindo durante a gestação.

A influenciadora, que já é mãe de Maria Aline, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, pontuou que apenas um detalhe vem atrapalhando seu bem-estar: o crescimento dos seios.

“Relatos de uma grávida: meu peito já está pesando muito e incomodando também. De tudo da gravidez, o que mais me incomoda é o peito, a barriga não me incomoda tanto, nada”, afirmou ela.

E continuou seu desabafo: “Sempre tive peito bem pequeno, coloquei um silicone que também era pequeno. Quando o peito cresce, começa a pesar, incomodar, doer muito. O peito fica até quente. E tô no terceiro mês só”, encerrou.