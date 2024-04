Xbox Showcase: vários jogos são confirmados para o grande evento pelos rumores, veja quais

Ainda faltam alguns meses para o Xbox Games Showcase 2024, mas talvez já tenhamos algumas revelações fechadas! Também há uma data – está sendo sugerido que o grande evento deste ano será no domingo, 9 de junho.

Isso está de acordo com um relatório do The Verge, que afirma entender que um novo jogo Gears of War está “atualmente” planejado para ser anunciado no show – como havia rumores no início desta semana. Além disso, aparentemente receberemos datas de lançamento de Indiana Jones e o Grande Círculo, Avowed e Microsoft Flight Simulator 2024.

Outra grande revelação que foi mencionada por dois veículos agora – The Verge e Insider Gaming – é que um novo Call of Duty ( que deverá ser chamado de “Black Ops Gulf War” ) estará presente no Xbox Showcase. No entanto, este último afirma que não será a primeira vez que o veremos, pois espera-se que seja revelado de uma forma mais “tradicional” antes do evento. Sua aparição no Xbox Games Showcase provavelmente assumirá a forma de um “mergulho profundo”.

Em suma, os prováveis jogos já confirmados pelos rumores confiáveis:

Call of Duty Black Ops Gulf War

Gears 6

Indiana Jones e o Grande Círculo

State of Decay 3

Avowed

Microsoft Flight Simulator 2024

Towerborne ( jogo será lançado em 2024 e até agora está ausente dos eventos, se não tiver adiamentos é muito provável que apareça)

Obviamente, o Xbox terá muito mais para destacar no Xbox Games Showcase em junho, mas parece um ótimo começo até agora! Esperemos por muitas mais surpresas emocionantes quando o grande evento acontecer nas próximas semanas…