Acre está entre os três estados que mais reduziram desmatamento em 2023, diz MapBiomas

Dados do Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD), lançado nesta terça-feira (28), em Brasília, pelo MapBiomas, aponta que o Acre é o terceiro estado que mais reduziu o desmatamento em 2023, em comparação com o ano anterior, registrando quase 70% de queda.

Com relação à Amacro, área que corresponde ao Acre, Amazonas e Rondônia a redução no que diz respeito ao desmatamento foi de 73%. A região da Amacro é a que mais sofre pressão por desmatamento.

A secretária de Meio Ambiente do estado do Acre, Julie Messias, atrelou a queda do desmatamento no estado ao conjunto de políticas acertadas de combate aos crimes ambientais sob o comando do governador Gladson Cameli.

“A redução do desmatamento é um dos resultados das políticas acertadas de combate aos crimes ambientais, sob o comando do governador Gladson Cameli. Seguimos avançando, com a união dos órgãos do Comando e Controle Ambiental. Este ano as medidas de prevenção às queimadas e ao desmatamento serão intensificadas para melhorarmos ainda mais os índices ambientais”, destaca.

Entre as ações adotadas estão a atualização do Plano de Prevenção, Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Acre (PPCDQ-AC), e a liberação de R$ 97,8 milhões do Fundo Amazônia pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

No ranking de estados com maior redução no índice de desmatamento, o Paraná ocupa o primeiro lugar, com (70,7%), seguido por Rondônia (70,1%), Acre (69%), Rio de Janeiro (68,6%) e Santa Catarina (68,4%).