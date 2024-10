Criança de 3 anos com síndrome rara é abandonada pelo pai em ônibus

Um homem foi preso em flagrante após abandonar o próprio filho, de três anos, dentro de um ônibus que fazia o trajeto entre Porto Alegre e Gramado, no Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu na cidade de Três Coroas, onde o pai desceu do coletivo e deixou a criança sozinha na poltrona.

De acordo com informações da polícia, junto ao menino foram encontrados seus documentos e um laudo médico. A criança tem Síndrome de Apert, uma condição que exige o uso de sonda nasal para alimentação. Após ser encontrado, o menino foi encaminhado para atendimento médico e o Conselho Tutelar foi acionado.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a encontrar o homem, que foi preso e encaminhado à delegacia. Durante o depoimento, o pai confessou o crime e explicou que, após a mãe do menino ter deixado a família, ele não tinha mais condições de cuidar do filho. Ele passou por audiência de custódia e permanecerá preso.

O caso segue sob investigação e o futuro da criança será definido pelas autoridades. Atualmente, o menor está internado no hospital.