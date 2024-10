“Destruidor de cidades” e outros três asteroides passam pela Terra em menos de 12 horas

De acordo com a NASA, o primeiro a passar será o asteroide 2015 HM1, que tem cerca de 30 metros de diâmetro. Ele atingirá seu ponto mais próximo da Terra por volta de 1h36 da manhã (pelo horário de Brasília), a uma distância de 5,5 milhões de km – quase 14 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Em seguida, às 5h20, o asteroide 2024 TP17, com 52 metros de largura, se aproximará a 4,7 milhões de km do nosso planeta.

Já os dois últimos, 2002 NV16 e 2024 TR6, farão suas passagens quase simultaneamente. O primeiro, com 177 metros de diâmetro, se aproximará a 4,5 milhões de km, às 12h47, sendo o maior do grupo. Quatro minutos depois, o segundo, de 46 metros de largura, estará a 5,6 milhões de km da Terra.

Dois dos quatro asteroides foram detectados este mês

Os asteroides 2024 TR6 e 2024 TP17 foram descobertos há pouco tempo, em 7 e 12 de outubro, respectivamente. Isso não é raro, pois os astrônomos detectam cerca de dois mil dessas rochas próximas da Terra a cada ano. E grande parte dessas detecções são feitas quando elas já estão perto de nós, de acordo com o Catalina Sky Survey.

Esses quatro asteroides são classificados como “potencialmente perigosos” porque suas órbitas os aproximam a menos de 7,48 milhões de km da Terra. Embora nenhum desses objetos seja grande o suficiente para causar danos em escala global, o maior deles poderia destruir uma cidade e provocar impactos significativos em todo o planeta, caso colidisse – o que não vai acontecer, podem ficar tranquilos.