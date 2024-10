Alex Balaio confessa em vídeo ter abusado de prima: “Muito comum”

Uma polêmica caiu como uma bomba no universo gospel. O diretor artístico Alex Passos, mais conhecido como Alex Balaio, de 51 anos, admitiu durante a gravação de um podcast ter cometido abusos sexuais contra uma prima na adolescência. Na gravação, ele afirma ainda que, na época, o assunto foi tratado com naturalidade. “Coisa de primo”, diz.

As falas de Alex Balaio foram reveladas pelo youtuber Izaias dos Santos, mais conhecido nas redes como Fala Zion. Na gravação, que não foi ao ar no canal oficial do diretor artístico, Alex Balaio confessa ter abusado de uma prima na sua adolescência. Ele também afirma ter sido vítima de abusos na infância.

“Eu nunca falei, preciso até me libertar disso”, começa Alex Balaio no vídeo. “Muitas das vezes a gente não reconhece o abuso. Quando a gente pensa em abuso, a gente pensa em força (…) Então eu, recentemente, descobri duas coisas: eu descobri que na minha infância eu fui abusado, e descobri que eu também fui um abusador”.

Na sequência, ele detalha os dois momentos vividos no passado. Primeiro, diz ter sido vítima de abuso infantil. Em seguida, admite que “replicou” esse comportamento e que ele próprio se tornou um abusador. Alex Balaio diz ter abusado de uma prima mais jovem que foi acolhida pelos seus pais.

“Mas eu não via isso como abuso porque eu era muito criança e eu tive uma relação com uma pessoa que já era adulta, eu adorei (…), mas tinha visto aquela pessoa como abusadora, porque ela me fez um carinho (…) e eu repliquei isso com uma parente minha. Eu já adolescente ela pré-adolescente. É uma prima que eu tenho”, diz.

Ainda no vídeo, Alex revela que foi procurado pela vítima anos depois. “Ela me ligou uns anos atrás [e disse] ‘Cê lembra daquela situação’. Eu falei ‘Claro que lembro’, porque pra mim era super natural, era coisa de primo. Na minha época isso era muito comum, coisa de primo, roça, família e tal (…) Aquilo pra ela foi uma violência [para ela]. Me senti um monstro”.

Polêmicas

De acordo com o youtuber Fala Zion, Alex teria, na época, 14 anos, e a suposta prima, apenas 6 anos. No momento da revelação, Alex Balaio está acompanhado de duas mulheres e elas não esboçam nenhuma reação.

Em agosto, Alex Balaio já tinha se envolvido em outra polêmica. Na ocasião, ele gerou revolta ao compartilhar um trecho da entrevista com Bianca Toledo. No corte, publicado no Instagram, o ex-integrante do grupo Preto no Branco fez um comentário homofóbico, alfinetando o ex-marido da teóloga e psicoterapeuta.

“E teve um segundo casamento, que [você] mirou na Coca e acertou na Fanta. Mas, isso não vem ao caso”, debochou de Bianca Toledo sobre a relação com o pastor Felipe Garcia Heiderich, que após a separação assumiu ser bissexual. Em entrevista à coluna, Heiderich afirmou que Alex Balaio “é um homofóbico de carteirinha”.