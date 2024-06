Após acidente de trânsito, condutor é detido com sinais de ter ingerido bebida alcoólica

Um homem de 42 anos foi detido após se recusar a realizar o teste do bafômetro e apresentar sinais de ter ingerido bebida alcoólica. O incidente aconteceu na Avenida Brasil, no cruzamento com a Rua Maranhão, e envolveu duas motos.

Segundo relatos, as motos colidiram nas proximidades do sinal de trânsito, resultando em ferimentos para ambos os condutores.

A condutora de uma das motos, que sofreu uma forte queda, bateu a cabeça no chão e foi rapidamente encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes para receber atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima que tem 35 anos de idade.

O outro envolvido, um homem de 42 anos, apresentava escoriações leves. No entanto, ao ser abordado pela Polícia Militar, se recusou tanto a realizar o teste do bafômetro quanto a receber cuidados médicos. Devido aos sinais de ter ingerido bebida alcoólica, ele foi detido e levado à delegacia, onde foi preso e deverá responder conforme a legislação vigente.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência registraram o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e aguardam o desfecho do julgamento para as devidas providências legais.