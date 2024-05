Não à toa, fala-se cada vez mais em “self care”, como é chamado o processo de cuidar de si mesma com comportamentos e escolhas que promovam qualidade de vida e bem-estar.

“O importante é que seja algo feito com carinho, de você para você. E manter uma rotina de self care pode ser mais simples do que muitas pessoas imaginam. Existem cuidados que podem ser adotados até mesmo em casa e que fazem bastante diferença para a autoestima e o bem-estar”, garante Thainara Porto, expert em bem-estar.

Para ajudar quem busca construir esse hábito, Thainara sugere quatro rotinas de autocuidado para colocar em prática e investir em si mesma:

1. Alimentação saudável e exercício físico

Uma alimentação saudável, com inclusão de frutas, legumes e verduras, contribui para o bom funcionamento do organismo, melhora o rendimento físico, a memória e a concentração, além de fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças.

