CBF bate martelo e jogos adiados serão disputados durante a data Fifa

Em reunião com um conselho técnico formado por dirigentes de clubes, a CBF decidiu que usará a data Fifa para colocar o calendário em dia e recuperar as partidas adiadas devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Além disso, times gaúchos também poderão utilizar inversão de mando de campo caso julguem necessário.

Com a decisão, a data final do Campeonato Brasileiro permanece inalterada para o dia 8 de dezembro. A entidade ainda não divulgou uma tabela detalhada das datas e horários em que as partidas adiadas acontecerão.

O Brasileirão foi interrompido por duas rodadas no último dia 15 de maio e será retomado no próximo sábado (1/7). O campeonato voltará na sétima rodada, mas equipes gaúchas tiveram seus jogos adiados anteriormente também na quinta e sexta rodada.

Ainda não há resolução para realocar os jogos adiados de times gaúchos pela Copa do Brasil.

Data Fifa

O calendário original do Brasileirão previa a paralisação do campeonato durante a data Fifa, visando manter a isonomia da competição para equipes que tivessem jogadores do seu elenco principal convocados. Com a decisão, a CBF terá quatro datas Fifa até o final do ano para colocar o calendário do torneio em dia.

Confira as próximas datas Fifa: