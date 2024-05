Cobra cai do teto em posto de saúde e assusta paciente que estava tomando soro

Uma situação inusitada e assustadora ocorreu em um posto municipal de saúde em Crixás, no noroeste do estado de Goiás. Uma cobra caiu do teto em cima do suporte de soro que estava sendo utilizado por uma paciente. O incidente aconteceu na última quinta-feira (23), deixando todos os presentes em choque.

A paciente, Sandra Santos, uma cabeleireira local, relatou que inicialmente pensou se tratar de uma brincadeira quando ouviu que havia uma cobra próxima ao acesso venoso.

No entanto, ao ver o animal, o medo tomou conta dela. Sandra descreveu a situação como aterrorizante e afirmou que teve vontade de sair correndo, mas se manteve no local.

Diante da emergência, os presentes no posto de saúde correram em busca de ajuda. Um vizinho foi encontrado e conseguiu derrubar a cobra do suporte, matando-a em seguida.

A paciente relatou que esta não foi a primeira vez que presenciou uma cobra na unidade de saúde. Menos de um ano atrás, ela também viu outra serpente quando saía da sala de medicamentos.