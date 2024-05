Concurso Conselho Regional de Farmácia do Acre tem edital liberado; 110 vagas

O Concurso CRF AC, do Conselho Regional de Farmácia do Acre, está com edital publicado.

Organizado pelo Instituto Quadrix, o certame aceita candidatos com diferentes níveis de escolaridade médio e superior e oferece oportunidades nas áreas de Administração, Jurídico, Contabilidade e Saúde.

Ao todo estão sendo ofertadas 110 vagas imediatas mais cadastro reserva, com remunerações que variam de R$ 1.874,00 a R$ 3.785,00.

As inscrições estarão abertas de 02/05/2024 a 12/06/2024, com taxas entre R$ 70,00 e R$ 75,00. A prova objetiva está marcada para 21 de julho de 2024.

Concurso CRF AC: Situação atual

Concurso CRF AC: Remuneração e benefícios

Confira detalhes sobre o concurso CRF AC que está por vir:

Nível Médio:

Cargo: Auxiliar Administrativo Salário: R$ 1.874,00 + benefícios



Nível Superior:

Cargo: Advogado(a) Salário: R$ 3.123,00 + benefícios

Cargo: Contador(a) Salário: R$ 3.123,00 + benefícios

Cargo: Farmacêutico(a) Fiscal Salário: R$ 3.785,00 + benefícios



Benefícios

a) Vale Alimentação: R$ 547,56 por mês.

b) Auxílio Creche: R$ 286,00 por mês.

c) Vale Transporte: Conforme legislação vigente.

d) Plano de Cargos e Salários: Estrutura de progressão na carreira, garantindo crescimento profissional e remuneração compatível com o desenvolvimento das atividades.

Concurso CRF AC: inscrições

As inscrições para o concurso CRF AC estarão abertas entre os dias 2 de maio e 10 de junho e devem ser realizadas exclusivamente através do site da banca organizadora do certame, o Instituto Quadrix.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível do cargo:

R$ 70,00 para os cargos de nível médio; e

R$ 75,00 para os cargos de nível superior.

Concurso CRF AC: Cargos e vagas

De acordo com o edital do concurso CRF AC, estão sendo ofertadas 110 vagas ao todo, sendo uma imediata e 109 para cadastro reserva. Confira a distribuição:

Código Cargo Vagas Efetivas Cadastro de Reserva 200 Auxiliar Administrativo 25

Cargos de Nível Superior

Código Cargo Vagas Efetivas Cadastro de Reserva 400 Advogado(a) – 25 401 Contador(a) – 25 402 Farmacêutico(a) Fiscal 1 34

Concurso CRF AC: Carreira

Cargo de Nível Médio

1. Auxiliar Administrativo (Código 200)

a) Requisitos:

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

b) Atribuições: O Auxiliar Administrativo desenvolve atividades na área administrativa, oferecendo suporte às atividades da instituição. Entre suas atribuições estão preparar expedientes administrativos, orientar e facilitar a obtenção de dados e documentos, participar de estudos e projetos, fiscalizar contratos administrativos, operar equipamentos diversos, manter atualizado o acervo de multimídia e zelar pela higiene e conservação dos equipamentos. Também realiza e atende chamadas telefônicas, organiza e atualiza arquivos, auxilia no processo de aquisição e processamento técnico de materiais, executa serviços auxiliares de preparação para restauro e conservação de material bibliográfico, atende ao público e colabora com o setor de compras e licitações. Participa de processos de sindicância e/ou licitatórios e ajuda em todos os serviços necessários para a boa administração do CRF/AC.

Cargos de Nível Superior

2. Advogado(a) (Código 400)

a) Requisitos:

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

b) Atribuições: O Advogado postula em juízo, presta assessoria jurídica extrajudicialmente, realiza estudos específicos sobre temas e problemas jurídicos, formaliza pareceres técnicos-jurídicos, analisa fatos, relatórios e documentos, realiza auditorias jurídicas, define a natureza jurídica de questões e redige documentos jurídicos. Além disso, auxilia nos trabalhos das comissões instituídas, analisa a legislação e orienta sua aplicação, prepara relatórios e informações para expedientes e processos, participa de programas de treinamento e de projetos, cursos, eventos e programas de ensino, pesquisa e extensão, e executa tarefas pertinentes à área de atuação utilizando equipamentos e programas de informática.

3. Contador(a) (Código 401)

a) Requisitos:

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

b) Atribuições: O Contador organiza e controla os trabalhos contábeis, planeja sistemas de registros e operações contábeis conforme necessidades administrativas e exigências legais, classifica e avalia receitas e despesas, acompanha formalização de contratos no aspecto contábil, analisa, acompanha e fiscaliza a implantação e execução de sistemas financeiros e contábeis, realiza auditorias, emite pareceres e informações sobre sua área de atuação, desenvolve e gerencia controles auxiliares e atende outras demandas da área financeira e de Recursos Humanos conforme necessário.

4. Farmacêutico(a) Fiscal (Código 402)

a) Requisitos:

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Farmácia (CRF). Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

b) Atribuições: O Farmacêutico Fiscal fiscaliza o exercício profissional dos farmacêuticos e técnicos, elabora relatórios e planilhas referentes às fiscalizações, encaminha denúncias recebidas ao setor responsável, lavra termos de inspeção, fichas de verificação do exercício ético profissional, autos de infração e termos de intimação, participa da elaboração do Plano Anual de Fiscalização e contribui na formulação estratégica de fiscalização. Também participa de encontros nacionais e regionais de fiscalização, presta orientações aos farmacêuticos e à comunidade em geral, realiza inspeções e diligências para apuração de denúncias.

Concurso CRF AC: etapas

O concurso CRF AC compreenderá a aplicação das seguintes fases:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior

Prova objetiva

A prova objetiva está agendada para o dia 21 de julho em Rio Branco, Acre, com duração de 4 horas.

Disciplinas

1. Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa

Matemática

Raciocínio Lógico

Noções de Informática

Atualidades

2. Conhecimentos Complementares

Legislação

Ética no Serviço Público

Noções de Administração Pública

3. Conhecimentos Específicos

Dependerão do cargo específico e serão detalhados no edital correspondente.

Estrutura da prova objetiva

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 50 questões de múltipla escolha, valerá 50,00 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato

Prova discursiva

A prova discursiva é uma etapa do concurso público que possui caráter eliminatório e classificatório. Ela tem o valor total de 10,00 pontos e consiste na elaboração de um texto dissertativo. Abaixo estão os detalhes específicos dessa fase:

Características da Prova Discursiva

Valor Total: 10,00 pontos

10,00 pontos Caráter: Eliminatório e classificatório

Eliminatório e classificatório Tipo de Texto: Dissertativo

Dissertativo Extensão do Texto: Mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas

Mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas Temas: Para cargos de nível médio: Tema relacionado aos conhecimentos básicos, especificamente Atualidades. Para cargos de nível superior: Tema relacionado aos conhecimentos específicos do cargo.



Avaliação de títulos

Item Avaliação Descrição Pontuação por item Pontuação máxima A Doutorado Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de pós-graduação (nível de Doutorado), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 4,00 4,00 B Mestrado Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de pós-graduação em nível de Mestrado (Título de Mestre), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 3,00 3,00 C Pós-graduação especialização lato sensu Certificado/declaração de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, expedido por instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), acompanhado de histórico escolar, com carga horária mínima de 360 horas/aula. 1,50 3,00 concurso CRF AC: tabela de avaliação de títulos

Concurso CRF AC: Último concurso

O Concurso Público foi dividido, de acordo com o cargo, em até três etapas:

1ª Etapa: Prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

2ª Etapa: Prova Discursiva (Redação), de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, que foi aplicada no mesmo dia e horário da Prova Objetiva.

3ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório, para os cargos de Nível Superior.

A prova discursiva (Redação), de caráter eliminatório e classificatório, foi aplicada no mesmo dia e horário da prova objetiva, e foi destinada a todos os cargos. A prova discursiva foi uma Redação com um tema proposto no qual o candidato teve de elaborar um texto dissertativo argumentativo com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30.

Os candidatos aos cargos de nível superior, classificados na primeira e segunda etapa do concurso, tendo obtido a pontuação mínima de acordo com as condições descritas nesse Edital, foram convocados a realizar a prova de títulos.

A prova ocorreu em 23 de junho de 2019.

Motivos para fazer o Concurso CRF AC

Confira 3 motivos para fazer o concurso CRF AC

Estabilidade Profissional: O ingresso no Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF AC) através de concurso público oferece estabilidade e segurança no emprego, proporcionando uma carreira sólida e duradoura. Oportunidades de Desenvolvimento: O CRF AC oferece uma variedade de cargos em diferentes níveis de escolaridade, proporcionando oportunidades para profissionais de diversas áreas se desenvolverem e crescerem em suas carreiras. Contribuição para a Saúde Pública: Trabalhar no CRF AC permite que os profissionais contribuam para a regulação e fiscalização da profissão farmacêutica no estado, desempenhando um papel crucial na promoção da saúde pública e no bem-estar da comunidade.

Resumo do Concurso CRF AC