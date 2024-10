Caio Blat desabafa sobre traição após término com Luisa Arraes

Caio Blat refletiu sobre o que considera uma traição e desabafou sobre a situação durante um bate-papo no programa Sabia Ignorância, apresentado pro Gabriela Prioli, na segunda-feira (28/10).

Questionado sobre o que é a traição para ele, o ator explicou: “É quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente mesmo acredita. Acho que isso é a pior forma de traição”, disparou.

Caio Blat ainda pontuou que a traição tem mais a ver com as próprias atitudes do que as da outra pessoa.

“É quando a gente olha para a gente mesmo no espelho e não se reconhece, não entende porque tomou aquele caminho, porque fez aquilo. Eu acho que isso é pra mim é um abismo assim, é uma forma dificílima de traição”, concluiu.

O desabafo sobre o tema vem poucos dias após o fim do casamento de Caio Blat e Luisa Arraes vir à tona. O, agora, ex-casal decidiu colocar um ponto final definitivo na relação de sete anos, na semana passada. Juntos desde 2017, Caio e Luisa viviam um relacionamento aberto e moravam em casas separadas.

