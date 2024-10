Ana Paula Padrão anuncia saída da Band: “Vivi os melhores 10 anos da minha vida no Masterchef”

Ana Paula Padrão pegou a todos de surpresa com sua saída da Band e como consequência sua saída do MasterChef Brasil. A musa usou suas redes sociais para explicar detalhes sobre sua escolha e não deixou de dizer o quanto foi feliz no programa.

Em um vídeo que publicou em seu Instagram, a apresentadora confessou que focará em novos projetos voltados a empresas privadas e educação. “Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta”, iniciou.

“Vivi os melhores 10 anos da minha vida no Masterchef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo”, disse Ana Paula Padrão.

Na legenda da publicação, a apresentadora ainda completou seu recado: “Já já começa o MasterChef Brasil e, daqui em diante, vocês estarão assistindo os meus últimos episódios. Em 2025, não farei mais parte do formato. Estou deixando minha família querida com muita emoção, carinho, admiração e desejando todo o sucesso (mais ainda!) do mundo. Obrigada a todos, inclusive vocês, que fizeram parte dessa jornada. Amo vocês!”.