Cores no Google Maps: veja o significado e saiba como usar

Embora disponham das mesmas funcionalidades, a diferença entre plataformas está majoritariamente restrita à resolução das cores e ao estilo. Enquanto a versão para PC e Android são muito semelhantes, com apenas algumas diferenças devido à resolução de tela e especificação do smartphone, a interface do Google Maps é otimizada para iPhone (iOS) e apresenta pequenas variações na paleta de cores e no design. Veja todos os detalhes a seguir.