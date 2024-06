Criança de 3 anos morre atropelada na frente da mãe, em Rio Branco; Exército prestou socorro

O pequeno João Guilherme da Silva Freitas, de 3 anos, morreu vítima de um atropelamento na manhã desta segunda-feira (27), próximo a Escola Ilson Ribeiro, na Rua Flamengo, no bairro Ilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, João Guilherme estava chegando em casa, juntamente com a mãe, em um carro conduzido por um familiar, quando em fração de segundos, o garoto deu a volta no carro e, sem querer, correu no meio da rua e acabou atropelado por um veículo modelo Saveiro, de cor branco, que não percebeu a presença repentina da criança.

No impacto, João Guilherme foi arremessado, bateu a cabeça violentamente contra o asfalto e acabou desmaiando.

A mãe desesperada pediu ajuda a militares do Exército que estavam realizando uma ação itinerante na Escola Ilson Ribeiro, onde havia um médico na ambulância do Exército, que prestou os primeiros socorros à vítima e tentou fazer a reanimação, mas não obteve sucesso.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada e interceptou a ambulância do exército a caminho do Pronto-Socorro de Rio Branco, mas infelizmente a criança já estava sem vida. A própria ambulância do Exército levou o corpo de João Guilherme para a sede do Instituto Médico Legal (IML), para serem realizados os exames cadavéricos.

Após o acidente, o motorista permaneceu no local e aguardou o Policiamento de Trânsito, que isolou a área para o trabalho da perícia e confeccionou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Após os procedimentos de praxe da perícia, o motorista foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde prestará esclarecimentos às autoridades políciais.