CV e B13 entram em confronto e trocam tiros de fuzil no interior do Acre

Uma intensa troca de tiros entre membros de facções criminosas deixou os moradores do bairro Leonardo Barbosa. no município de Brasiléia no interior do Acre, bastante assustados na noite desta terça-feira (28). Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa.

Segundo informações de moradores, criminosos teriam trocado tiros de fuzil em via pública no bairro Leonardo Barbosa. Até o momento se sabe que a facção que entrou em confronto foi o Bonde dos 13 e o Comando Vermelho.

A ação assustou moradores que chegaram a relatar medo de serem atingidos por alguma bala perdida. A Polícia Militar foi acionada e não conseguiu prender os envolvidos no tiroteio.

As forças de segurança, composta também pelos Policiais militares do 6° Batalhão, realizam ronda ostensivas por uma área de mata, mas a suspeita que os faccionados tenham passado para o lado Boliviano.

A PM pediu apoio para a Polícia Nacional Boliviana, mas até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.