Ex-Flamengo, Lucas Paquetá é indiciado por violar regras de apostas

Lucas continuou: “Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”.

Lucas Paquetá foi revelado pelo clube carioca, aos 19 anos, integrando o elenco até 2022. Depois, foi vendido para o West Ham por cerca de 60 milhões de euros, sendo o boleiro mais caro da história dos Hammers, entrando em campo com a camisa 11. O esportista também jogou pela Seleção Brasileira.