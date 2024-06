Flamengo recebe Millonarios por vaga no mata-mata da Libertadores

A disparidade entre os dois times pode ficar evidente de diferentes formas, seja na colocação das equipes em um campeonato, na diferença de folha salarial ou naquilo que eles apresentam dentro de campo. Diante da desigualdade, é possível apontar um favorito para vencer o confronto entre as equipes.

Entre Flamengo e Millonarios há uma clara disparidade entre o time brasileiro e o colombiano. No Grupo E da Libertadores, o Rubro-negro briga para se classificar, enquanto seu adversário já não tem mais chance de sair da última posição da chave do certame continental.

Os times vão se enfrentar nesta terça-feira (28/5), no Maracanã, pelo último jogo da fase de grupos da Libertadores, a partir das 21h. Além de valer a classificação do Flamengo para o mata-mata, o jogo é marcado ainda pela despedida do zagueiro Fabrício Bruno com a torcida rubro-negra.