FOTOS: Temporal causa novos alagamentos e queda de barreira em Florianópolis

A chuva ganhou força em Florianópolis ao longo desta segunda-feira (27), causando mais alagamentos em diferentes regiões da cidade. Há pontos alagados na SC-401, na altura da Vargem Pequena, e na Av. Gov. Aderbal Ramos da Silva, entre o Centro e o Sul da Ilha.

O Norte da Ilha é a região mais afetada, com várias ruas no Rio Vermelho e nos Ingleses registrando alagamentos. Uma queda de barreira paralisou totalmente o trânsito na SC-403,na saída dos Ingleses antes do Parque Aquático. A faixa da direita está bloqueada e requer atenção redobrada na região, no sentido SC-401.

Os alagamentos são registrados desde a manhã. Conforme a Guarda Municipal, a pista está molhada em todas as regiões da cidade. Por isso, o órgão pede para que os motoristas reduzam a velocidade e mantenham distância dos outros veículos.

Veja alguns pontos alagados em Florianópolis

Região central

Elevado Francisco Dias Velho

Av. Beira Mar Norte, perto da Ponte Hercílio Luz

Av. Beira Mar Norte, perto do CIC

Av. Prof. Henrique da Silva Fontes, na altura da Av. Madre Bevenuta

Av. Gov. Aderbal Ramos da Silva, na altura do Saco dos Limões

Av. Gov. Aderbal Ramos da Silva, na altura da pista de skate da Costeira

Leste da Ilha

Rod. Admar Gonzaga, perto da Udesc

Av. das Rendeiras, na saída da ponte

Sul da Ilha

SC-401 com SC-405

SC-405, na altura do Brasil Atacadista

Av. Campeche

Norte da Ilha