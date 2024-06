Gladson volta a exonerar e nomear novos comissionados nesta segunda-feira; veja lista

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (27), o governador Gladson Cameli publicou uma série de exonerações e nomeações de novos servidores públicos comissionados.

As maiores mudanças aconteceram na Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), na Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e na Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Veja a lista:

Exonerar ANDRÉ LUCAS FERREIRA XIMENES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeado através do Decreto nº 3.642-P, de 28 de abril de 2023

Nomear ANDERSON ANGELO MENDONÇA DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI

Exonerar ANNE CHRISTINE MOURA DO NASCIMENTO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 4.753-P, de 18 de agosto de 2023

Nomear ANDRESSA CORREIA BARROS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Nomear FERNANDO DOS SANTOS VITORIANO PEREIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

Nomear NIVEA MARIA AZEVEDO DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.

Nomear THAYLA SILVA OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas – SEPI.

Exonerar NATAN TORREJON VALENTE do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, nomeado através do Decreto nº 6.722-P, de 2 de maio de 2024

Nomear RONDINELE DA SILVA E SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear IASMIN CAILANE LIMA COSTA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear ADALICIO ALVES FIGUEIREDO JUNIOR para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Exonerar, a pedido, EBERTON LUNARDI, matrícula n° 9215522-5, do cargo de Técnico em Radiologia, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, por posse em outro cargo inacumulável.

Exonerar FRANCILEIDE BANDEIRA BESERRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeada através do Decreto nº 2.047-P, de 28 de fevereiro de 2023.

Nomear FRANCILEIDE BANDEIRA BESERRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC.

Exonerar CARLOS ENDRIO BRAGA DE SOUZA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 6.114-P, de 6 de fevereiro de 2024.

Nomear CARLOS ENDRIO BRAGA DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC.