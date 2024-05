Governo repassa R$ 1,5 milhão para campeonato de futebol acreano 2024; saiba mais

O Governo do Acre, por meio de acordo firmado entre o Poder Executivo e a Federação de Futebol do Acre, publicou em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), R$ 1,5 milhão para o fomento do futebol profissional acreano.

De acordo com a lei nº 4.350, o recuso será destinado para viabilizar o cumprimento das obrigações para realização do campeonato estadual de futebol acreano 2024.

“Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos financeiros na ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para o fomento do desporto de alto rendimento, especificamente para o futebol profissional acreano, de acordo com o detalhamento previsto no Anexo Único a esta Lei”, diz trecho da publicação.

As despesas desse recurso, previstas em lei, devem correr por conta de dotação orçamentária atribuída à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes. Fica autorizada, ainda, a abertura de crédito adicional para que garantir a destinação do valor.

Confira a lista com especificações da destinação do recurso: